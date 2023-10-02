الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية

وفي رسائل منفصلة بعثها اليوم الاثنين، هنأ رئيسي قادة وشعوب الدول الإسلامية بقدوم ذكرى ميلاد رسول الإسلام الكريم (ص) وقال: ان الإسلام هو دين الحرية والمساواة، والقرآن الكريم هو كتاب الرحمة والحكمة وكلام الله، وان الاساءة للقرآن الكريم باعتباره معجزة قيمة جاء بها الرسول الكريم (ص) هي إساءة للإنسانية والحرية والقيم المعنوية ، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة مثل هذه الأعمال البغيضة والحاقدة التي تتم في بعض أنحاء العالم في اتجاه معاداة الإسلام وتتسبب في جرح قلوب المسلمين في العالم.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله أن نشهد توسع الوحدة والتلاحم بين الشعوب الإسلامية ونمو واعتلاء الإسلام في جميع أنحاء العالم، والذي يعد هدف الأمة الإسلامية، وذلك ببركة هذا الميلاد السعيد والاستعانة بالقرآن الكريم والسيرة القيمة لرسول الإسلام العظيم (ص) وبالاعتماد على عزيمة وإرادة قادة الدول الإسلامية وجميع المسلمين في العالم.