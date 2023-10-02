مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية في لاهور الباكستانية

وتصدّر الإنفجاران الإرهابيان اللذان وقعا مؤخرا في باكستان أجندة الحوار في مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية، مع طرح الحلول اللازم اتخاذها لنبذ التطرف في البلاد.

وقال مفتي الطائفة السنية - البريلوية في مدينة لاهور الباكستانية عمران غل لقناة العالم: الإرهاب لا دين ولا مذهب له، ولا بد من مجابهة الفكر الوهابي التكفيري الدموي، وذلك عبر الإتحاد بين المسلمين أولا، ونبذ المتخلفين عن الوحدة ثانيا، والتشهير بجرائم وحرمة الجماعات الإرهابية التكفيرية ثالثا، وكله تحت غطاء إسلامي شامل.

وقال عضو في الحركة الجعفرية الشيخ حيدر زاهدي: محاربة الإرهاب الداعشي يكون عبر محاربة فكرهم، وتجفيف مصادر تمويلهم الخارجية، فالتكفير تخطيط أمريكي وإسرائيلي وعقائد ابن تيمية وتنفيذ عملاء الداخل.

وفي سياق متصل ادان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التفجير الارهابي التكفيري الذي استهدف المساجد في باكستان بالمسلمين من أهل السنة لأن جريمتهم أنهم يحتقلون بمولد الرسول (ص)، مؤكدا ان هذا الوجه التكفيري الأسود والمظلم هو سرطان عاود انتشاره في عالمنا الاسلامي حيث يُقتل من يعبر عن حبه لرسول الله (ص).

واضاف الأمين العام لحزب الله خلال المهرجان المركزي الذي يقيمه حزب الله في ذكرى ‏ولادة النبي الأعظم (ص) والإمام الصادق (ع) : الا يحق لنا كأمة ان نفرح بهذه الولادة العظيمة؟ وان نحول هذا اليوم الى يوم فرح في العالم والا يجب ان نفعل ذلك من اجل اجيالنا واولادنا ومن اجل التعبير عن شكرنا الكبير لهذه النعمة الالهية العظيمة، لافتًا الى ان من يحرّم هذا الاحياء لا يستندون الى اي سند فقهي او شرعي حقيقي فعلماء الشيعة يجمعون على حلية هذه الامر وعظماء اهل السنة يجمعون على ذلك ايضا، مؤكدا ان المسلمون يجمعون على أهمية يوم ولادة الرسول (ص) ويوم المبعث النبوي الشريف.

وتابع : نحن مدعوون إلى الاهتمام بهذين اليومين لانه يجب أن يكون لدينا أيام سعادة وفرح والمولد النبوي الشريف هو من أعظم هذه الأيام.

وادان السيد نصر الله التفجير الارهابي التكفيري الذي استهدف المساجد في باكستان بالمسلمين من أهل السنة لأن جريمتهم أنهم يحتقلون بمولد الرسول (ص) ، وقال: هذا الوجه التكفيري الأسود والمظلم هو سرطان عاود انتشاره في عالمنا الاسلامي حيث يُقتل من يعبر عن حبه لرسول الله (ص).

واشاد السيد نصر الله بالاحياء اليمني الكبير والعظيم في الكثير من المحافظات حيث امتلأت الساحات بمئات الآلاف بالرغم من الظروف المعيشية والحياتية والأمنية إلا أنهم عبروا عن مدى حبهم وتعلقهم بالرسول (ص).

وتابع الامين العام لحزب الله كلمته، قائلاً ان الامام الخميني (قدس) كان يعتبر ان يوم البعثة النبوية هي أعظم يوم في الوجود على الاطلاق، داعيًا إلى الاهتمام بهذين اليومين - يوم البعثة النبوية، ويوم ولادة الرسول الاكرم (ص) - لأنه يجب أن يكون لدينا أيام سعادة وفرح، والمولد النبوي الشريف هو من أعظم هذه الأيام.