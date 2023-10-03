خبير أمريكي: الأوكرانيون يموتون كالذباب وهجوم الروس الشامل قادم

وقال في حديث عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "هناك أنباء سيئة بالنسبة للولايات المتحدة تتلخص في أن روسيا جهزت مئات التشكيلات العسكرية الجديدة في شرق أوكرانيا وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم واسع".



وأضاف أن الجيش الروسي تبنّى موقفا دفاعيا لعدة أشهر، وهو الآن جاهز لشن هجومه على الغرب.



وتابع: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون؟ وطبعا سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية عند التعليق على ذلك، إن الروس لن يقدموا على ذلك ولكن هذا الكلام هراء سخيف. الأوكرانيون يموتون كالذباب وفي كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم يقتلون. الروس مستعدون بالتأكيد للهجوم".



وفي وقت سابق، شدد الكرملين على أن الأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية العسكرية، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الوسائل العسكرية.