الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 08:03

خبير أمريكي: الأوكرانيون يموتون كالذباب وهجوم الروس الشامل قادم

خبير أمريكي: الأوكرانيون يموتون كالذباب وهجوم الروس الشامل قادم
وقال في حديث عبر قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "هناك أنباء سيئة بالنسبة للولايات المتحدة تتلخص في أن روسيا جهزت مئات التشكيلات العسكرية الجديدة في شرق أوكرانيا وهذا يعني أن الاستعدادات جارية لهجوم واسع".

وأضاف أن الجيش الروسي تبنّى موقفا دفاعيا لعدة أشهر، وهو الآن جاهز لشن هجومه على الغرب.

وتابع: "لا شيء يمكن أن يوقفهم، فلماذا لا يهاجمون؟ وطبعا سيقول مسؤولو الإدارة الأمريكية عند التعليق على ذلك، إن الروس لن يقدموا على ذلك ولكن هذا الكلام هراء سخيف. الأوكرانيون يموتون كالذباب وفي كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم يقتلون. الروس مستعدون بالتأكيد للهجوم".

وفي وقت سابق، شدد الكرملين على أن الأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية العسكرية، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الوسائل العسكرية.
رقم : 1085575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
2 تشرين الأول 2023
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟