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الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 08:07

بوليتيكو: تعرض نائب أمريكي لهجوم وسرقة

بوليتيكو: تعرض نائب أمريكي لهجوم وسرقة
وبحسب الصحيفة، "ذكرت مصادر مطلعة على الوضع، أن عضو الكونغرس هنري كويلار تعرض للهجوم وسُرقت سيارته في ساحة البحرية بواشنطن مساء الاثنين. وأكد مكتب كويلار التقرير وقال إنه لم يصب بأذى".

وأضافت الصحيفة أن نظام الإنذار في المدينة أبلغ السكان بأن سيارة هوندا رباعية الدفع تحمل لوحات ترخيص تكساس قد سُرقت، ويجري التحقيق في الحوادث.

وتلفت الصحيفة إلى أن الهجوم المسلح على كويلار، وقع وسط مخاوف بشأن ارتفاع عمليات سرقة السيارات في عاصمة البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يواجه فيها أحد النواب هكذا حادثة، حيث تعرضت النائبة أنجي كريج (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) لهجوم في مبنى بالكابيتول هيل في فبراير.
رقم : 1085577
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