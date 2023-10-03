الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 08:20

انطلاق المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش

انطلاق المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش
وفي الساعات الأولى من هذه المناورات المشتركة، نفذت طائرات المراقبة والاستطلاع التابعة لقوات الجيش الأربعة بنجاح عمليات مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات.

وفي هذا الجزء من المناورات، تم إطلاق طائرات شمروش ويسير وصادق وبليكان وأبابيل 3 وأبابيل 4 وأبابيل 5 وكمان 12 ويزدان ومهاجر 2 ومهاجر 6 من قواعد الطائرات بدون طيار التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كافة أنحاء البلاد لرصد وتحديد الأهداف بالإضافة إلى مراقبة وتمشيط المناطق المطلوبة في الحدود البرية والجوية والبحرية والمياه الدولية.

ونظرا إلى تطور قدرات الجيش في مجال الطائرات بدون طيار وتنفيذ مهام المسيرات المتنوعة والمتعددة والحاجة إلى تنسيق هذه العمليات ، تم إنشاء شبكة القيادة والسيطرة لعمليات الطائرات بدون طيار التابعة للجيش على شكل قاعدة ذو الفقار العسكرية، وتم توجيه هذه الطائرات بدون طيار وادارتها على شكل شبكة متماسكة ومنسقة، ويتم إرسال الصور والمعلومات التي حصلت عليها طائرات الاستطلاع والكشف المختلفة إلى مركز القيادة.

الحفاظ على الاستعداد القتالي وتحسينه هو أحد المبادئ الحتمية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ هذه التدريبات على مدار العام هو من أجل الممارسة العملية للتعلم العلمي في البيئة والتمرين الميداني وتنفيذ المهام الموكلة إليه.

وفي هذه المناورات ، يتم استخدام جزء صغير فقط من إنجازات الطائرات بدون طيار لجيش جمهورية إيران الإسلامية، وسيتم تقييم قوة واستعداد الوحدات المشاركة في التمرين من قبل خبراء ومقيمين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. مقر خاتم الأنبياء المركزي وقيادة الجيش.

وسيتم في هذه المناورات ايضا استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار التابعة للجيش في ظروف خاصة وصعبة وسيتم تقييمها في مجالات المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية والقتال.

قائد المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش دقة الأسلحة وقوتها ومستوى استمرارية الطيران وقدرات أنظمة التوجيه والسيطرة والقدرات القتالية للطائرات بدون طيار من بين الأشياء التي سيتم اختبارها و تقييمها في هذه المناورات وتابع: المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش تعد دليلاً على الاقتدار الدفاعي واستخدام الأسلحة المحلية ورمزا لعدم فعالية حظر الأسلحة على بلادنا.
 
رقم : 1085579
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
2 تشرين الأول 2023
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟