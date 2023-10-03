سوريا: إصابة عسكريّين في قصفٍ إسرائيلي على دير الزور

أصيب جنديان سوريان، أمس الإثنين، من جرّاء قصفٍ إسرائيلي استهدف مواقع للجيش السوري في محيط محافظة دير الزور في شرقي سوريا.



وقال مصدرٌ عسكري لوكالة "سانا" السورية للأنباء أنه حوالى الساعة 23:50، نفّذ "العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة" في محيط مدينة دير الزور.





وأشار المصدر إلى أنّ العدوان أدّى إلى إصابة عسكريين إثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.



وفي 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفت الطائرات الإسرائيلية محافظة حماة وسط سوريا، بصواريخ بعد إطلاقها من طائرات حلّقت مقابل سواحل لبنان، وكذلك استهدفت محافظة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط.