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الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 09:21

تركيا تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد بمشاركة أكثر من 13 ألف شرطي

تركيا تعلن إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد بمشاركة أكثر من 13 ألف شرطي
وكتب وزير الداخلية في صفحته على موقع "إكس": "بداية من الساعة 08:30، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها 13440 من أفراد الأمن
.
تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".

كذلك أعلن عن اعتقال 55 شخصا على الأقل في مناطق مختلفة يشتبه في تورطهم في تنظيمات وأعمال إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية التركية أعلنت يوم الأحد عن تعرض مبنى تابع لها في أنقرة إلى هجوم إرهابي نفذه شخصان، فجر الأول نفسه فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار.

وفي وقت لاحق أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.
رقم : 1085590
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