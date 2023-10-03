قناة كان: وزير الاتصالات الإسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في الرياض

وكان كرعي وصل مساء أمس الاثنين إلى الرياض، على رأس وفد يضم رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون، ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، رئيس ديوان الوزير والناطق باسمه، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلي إدارة البريد ووزارة الخارجية.



وحسب قناة "I24"، سيشارك الوفد في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الرياض من يوم الاثنين حتى الأربعاء، بحضور ممثلين من كافة أنحاء العالم.



وكان وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس قد وصل الثلاثاء الماضي إلى السعودية على رأس وفد بلاده إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية.



وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.



بدوره، قال نتنياهو إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.