واشنطن تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "أميركا جمدت مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا، بسبب فشل الكونغرس في تخصيص أموال لذلك".



وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "رغم أنه لا يزال لدينا أموال متاحة للمساعدة الدفاعية قصيرة المدى، فقد تم تجميد الأموال في إطار مبادرة مساعدة أوكرانيا والتمويل العسكري الدولي".



كما تابع ميلر أنّه "تم تعليق تمويل الوكالة الأميركية للمساعدات المالية، وتم تعليق التمويل العسكري الأجنبي، أي تلك البرامج التعاقدية التي تسمح لنا بدعم أوكرانيا على المدى الطويل".



وتوصّل الكونغرس الأميركي، قبل أيام، إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة الأميركية تفادياً لإغلاق المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة، لكنه حذف بنود دعم كييف من الاتفاق المؤقت الذي يستمر 45 يوماً فقط.



وتتصدّر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تقدّم مساعدات لأوكرانيا، إذ تجاوزت قيمة الدعم العسكري 40 مليار دولار، إلا أنّ دعم كييف بات موضع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة بين إدارة بايدن الديمقراطية والحزب الجمهوري، لا سيما مع بدء التحضيرات لأجواء الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.