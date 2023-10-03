الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 09:44

واشنطن تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا

واشنطن تجمد تمويل عقود المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "أميركا جمدت مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا، بسبب فشل الكونغرس في تخصيص أموال لذلك".

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "رغم أنه لا يزال لدينا أموال متاحة للمساعدة الدفاعية قصيرة المدى، فقد تم تجميد الأموال في إطار مبادرة مساعدة أوكرانيا والتمويل العسكري الدولي".

كما تابع ميلر أنّه "تم تعليق تمويل الوكالة الأميركية للمساعدات المالية، وتم تعليق التمويل العسكري الأجنبي، أي تلك البرامج التعاقدية التي تسمح لنا بدعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وتوصّل الكونغرس الأميركي، قبل أيام، إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة الأميركية تفادياً لإغلاق المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة، لكنه حذف بنود دعم كييف من الاتفاق المؤقت الذي يستمر 45 يوماً فقط.

وتتصدّر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تقدّم مساعدات لأوكرانيا، إذ تجاوزت قيمة الدعم العسكري 40 مليار دولار، إلا أنّ دعم كييف بات موضع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة بين إدارة بايدن الديمقراطية والحزب الجمهوري، لا سيما مع بدء التحضيرات لأجواء الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1085597
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
2 تشرين الأول 2023
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟