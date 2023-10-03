السوداني: العراق سيبقى ركيزة أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم

حاء ذلك خلال تهنئة السوداني "في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي"، الشعب العراقي لمناسية العيد الوطني لجمهورية العراق، مشيرا إلى أن "العراق كان دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر".



وأضاف البيان "حسبما نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)": "في عيده الوطني، سيبقى العراق، ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضرورة".