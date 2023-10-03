الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 10:25

اعتقالات في الضفة.. ومستوطنون يهاجمون منازل في بلدة قصرة

اعتقالات في الضفة.. ومستوطنون يهاجمون منازل في بلدة قصرة
إلى ذلك، هاجم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس. وافادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في جالود، ذلك بحماية قوات الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، واستهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف فلسطينية بقنبلة صوت، خلال اقتحام بلدة جالود جنوب نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق في ساعات متأخرة، خلال تصدي أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، لهجوم مماثل للمستوطنين.

وأشارت طواقم الإسعاف إلى أن الإصابتين بحالة متوسطة، إحداها بالقدم، والأخرى باليد، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق.

وذكرت بأن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزلا في قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين حاولوا صد الاعتداء على منازلهم، كما حطموا شاحنة فلسطينية بالحجارة وحاولوا إحراقها.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب إن “7 إصابات عولجت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس”. يأتي ذلك، في وقت أطلقت قوات الاحتلال النار صوب شاب على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أصيب بجراح في قدمه وأصيب ثلاثة أطفال برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال منطقة صافا القريبة من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، ونشر قواتها في المنطقة، بعد تعرض إحدى آلياته العسكرية لـ “هجوم” بالزجاجات الحارقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد العلي بعد محاصرة منزله في منطقة رفيديا بنابلس فجر اليوم، كما اعتقلت القوات الشاب نور رداد عقب اقتحام منزله في بلدة صيدا شمال طولكرم.

وطالت الاعتقالات أيضا كل من: باسل نصر الزبيدي من مخيم الجلزون، وجهاد جودة من البيرة، وأيمن أمجد الشامي من القدس كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اقتحمت القوات بلدة رمانة غرب جنين.
 
رقم : 1085604
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
2 تشرين الأول 2023
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟