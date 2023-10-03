اعتقالات في الضفة.. ومستوطنون يهاجمون منازل في بلدة قصرة

إلى ذلك، هاجم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس. وافادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في جالود، ذلك بحماية قوات الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، واستهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف فلسطينية بقنبلة صوت، خلال اقتحام بلدة جالود جنوب نابلس.



وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق في ساعات متأخرة، خلال تصدي أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، لهجوم مماثل للمستوطنين.



وأشارت طواقم الإسعاف إلى أن الإصابتين بحالة متوسطة، إحداها بالقدم، والأخرى باليد، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق.



وذكرت بأن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزلا في قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين حاولوا صد الاعتداء على منازلهم، كما حطموا شاحنة فلسطينية بالحجارة وحاولوا إحراقها.



وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب إن “7 إصابات عولجت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس”. يأتي ذلك، في وقت أطلقت قوات الاحتلال النار صوب شاب على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أصيب بجراح في قدمه وأصيب ثلاثة أطفال برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.



وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال منطقة صافا القريبة من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، ونشر قواتها في المنطقة، بعد تعرض إحدى آلياته العسكرية لـ “هجوم” بالزجاجات الحارقة.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد العلي بعد محاصرة منزله في منطقة رفيديا بنابلس فجر اليوم، كما اعتقلت القوات الشاب نور رداد عقب اقتحام منزله في بلدة صيدا شمال طولكرم.



وطالت الاعتقالات أيضا كل من: باسل نصر الزبيدي من مخيم الجلزون، وجهاد جودة من البيرة، وأيمن أمجد الشامي من القدس كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اقتحمت القوات بلدة رمانة غرب جنين.

