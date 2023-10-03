الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 11:20

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية
وكتب عبر "تلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية كليموفو وحسب المعلومات الأولية لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا".

قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 103 قذائف خلال الـ 24 ساعة الماضية
وأضاف أن القصف ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية.

وتستخدم أوكرانيا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل كل منها نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كم.

كما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل لمسافة أكثر من 70 كلم.

وكانت تقارير غربية عديدة قد تحدثت عن نية إدارة البيت الأبيض على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا، الأمر الذي نددت به موسكو.
رقم : 1085613
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
2 تشرين الأول 2023
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟