القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

وكتب عبر "تلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية كليموفو وحسب المعلومات الأولية لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا".



قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 103 قذائف خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية.



وتستخدم أوكرانيا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل كل منها نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كم.



كما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل لمسافة أكثر من 70 كلم.



وكانت تقارير غربية عديدة قد تحدثت عن نية إدارة البيت الأبيض على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا، الأمر الذي نددت به موسكو.