وزارة الطوارئ الروسية تنوي اختبار منظومة الإنذار العام في أنحاء البلاد غدا الأربعاء

وجاء في بيان الوزارة: "سيتم في الرابع من أكتوبر اختبار منظومة الإنذار العام في عموم البلاد، حيث ستطلق صفارات الإنذار، والنداءات عبر مكبرات الصوت، وبث الإنذار عبر التلفاز والراديو".



ولفتت إلى أن الهدف من هذا الاختبار التحقق من أداء أنظمة الإنذار، وتقييم مدى استعداد الكوادر المختصة المناوبة المكلفة بالسّهر على أنظمة الإنذار العام.



وتختبر وزارة الطوارئ الروسية منظومة الإنذار العام بشكل دوري، بعد مأساة مدينة كريمسك في إقليم كراسنودار صيف 2012.



وقتل آنذاك 170 شخصا نتيجة فيضانات عارمة باغتت المدينة ليلا، وكشف التحقيق أن نظام الإنذار لم يعمل في المدينة، ولم يسمع التحذيرات سوى خمسين شخصا وبعد فوات الأوان.