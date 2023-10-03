قائد سلاح جو العدو يتوعّد الطيارين بالطرد

ولفت الموقع الى أنه في الموعد المحدّد سيعقد اللواء بار جلسة نقاش مع جميع قادة الأسراب، حيث سيطلب منهم تقديم صورة عن وضع كفاءة الطيارين ووضع القوة البشرية، وأن الطيار الذي لن يعود للطيران بعد ذلك سيتعرض لخطر الطرد.



وأشار الموقع الى أنه تم تحديد هذا الموعد، بعد حوالي أسبوعين، بسبب المناورة الكبرى التي يتوقع إجراؤها نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري في كيان العدو بمشاركة أسلحة جوية أجنبية بقيادة سلاح الجو الأميركي، وسيأتي قادة أسلحة جوية أجنبية أيضًا للقاء اللواء بار في الكيان الغاصب.



وأضاف الموقع أن "السبب الآخر لتأجيل الموعد، هو أن معظم الطيارين الذين توقفوا عن العمل التطوعي فعلوا ذلك في شهر تموز/يوليو الماضي، إذ مر بعض الوقت منذ ذلك الحين وتدهورت كفاءة الطيارين بشكل كبير، وحاليًا يريدون في الجيش "الإسرائيلي" فهم ما هو وضع الكفاءة ومن مِن الطيارين ينوي مواصلة التطوع".