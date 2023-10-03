إيران.. اعتقال خلية إرهابية تابعة لداعش في كرمان

وقال المدعي العام في محافظة كرمان في تصريح له، تمكنت مديرية الأمن واستخبارات الحرس الثوري، خلال عملية مشتركة، تحديد إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لداعش، والقبض على سبعة أعضاء من الخلية.