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الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 13:55

العراق اعتمد مشروعَي التنمية وميناء الفاو لدعم التحول الاقتصادي

العراق اعتمد مشروعَي التنمية وميناء الفاو لدعم التحول الاقتصادي
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل معاون رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين والوفد المرافق له".

وتابع: "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسيد السوداني إلى موسكو".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها".

وأكد أن "العراق أطلق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى".

من جانبه، نقل ليفيتين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "رئيس مجلس الوزراء، كما قدم التهاني بمناسبة العيد الوطني العراقي"، مؤكداً "رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد".
مصدر : وكالات
رقم : 1085637
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