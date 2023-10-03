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الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 13:56

تفاعل مواقع التواصل مع حريق الحمدانية مستمر

تفاعل مواقع التواصل مع حريق الحمدانية مستمر
وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، نتائج التحقيق بالحريق الذي طاول قاعة "الهيثم" للأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى شماليّ العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابات العشرات في خلال حفل زفاف.

وقال الشمري، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة العراقية بغداد، إنّ قاعة الهيثم المنكوبة كانت تتّسع لـ500 شخص فقط، وهي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى وجود أقمشة فيها ساعدت كذلك في سرعة انتشار الحريق، في حين أنّها تخلو من أبواب الطوارئ.

وغرد حساب "حياة الروح" کاتباً:"نتائج تحقيق حريق الحمدانية في الموصل: وزارة الداخلية العراقية: قاعة عرس الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال السبب الرئيس في الحريق هو الألعاب النارية".

وکتب وسام العراقي:"أنا في الجنوب لا يحتاج ان اذهب الى الموصل لأرى ما حدث في حريق الحمدانية لأنني رأيته بأم عيني في حريق مركز النقاء في الناصرية وما آل اليه من مآسي، الرحمة والخلود لأهل الحمدانية وضحايا الاهمال والفساد".

اما محمود الربيعي فکتب:"القاعة التي ذهب الأبرياء ضحية فساد تشييدها بهذا الأسلوب المخالف لشروط السلامة المهنية... أدعو الجهات المختصة الى هدم كل القاعات التي شيدت بهذه المخالفات حفاظاً على حياة الناس".
رقم : 1085638
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