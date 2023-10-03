الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 18:38

اتهامات تطال واشنطن بعرقلة إعادة إعمار درنة الليبية

اتهامات تطال واشنطن بعرقلة إعادة إعمار درنة الليبية
ورأى الخبراء أنه رغم الأضرار التي خلفها الإعصار والفيضانات التي تسببت في انهيار سدي درنة أكبر من طاقة ليبيا بكل مؤسساتها، مع ذلك فإن الانقسام بين حكومتين واحدة في الغرب تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في الشرق مكلفة من قبل البرلمان الليبي، صعّب من مهام الإغاثة، بل دفع أطرافا دولية للتريث في تقديم المساعدات، والآن تسبب في صدع في مشروع إعادة إعمار المدينة.

وكشف تقرير خاص عن أن الحكومة المعترف بها دوليا موجودة في الغرب، والمناطق المنكوبة توجد في الشرق، وما بينهما حقول من الألغام الحربية والسياسية تعرقل إيصال المساعدات بالسرعة المطلوبة، وأموال عائدات النفط الليبي يتحكم بها أكثر مؤسستين فاسدتين في البلاد، هما المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

التقرير يشير إلى أن الحصول على أموال إعادة الإعمار سواء من المصرف المركزي أو من المجتمع الدولي ضرورة لحكومة أسامة حماد (حكومة الشرق)، لإغاثة المنكوبين، خاصة وأن ميزانية الدولة تذهب أغلبها إلى حكومة الوحدة.

في وقت كانت قد دعت الحكومة شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي"، رغم افتقارها للاعتراف الدولي، إلى المشاركة في أعمال مؤتمر أطلقته لإعادة إعمار درنة. ولكنها سرعان ما أعادت ترتيب حساباتها هذا الأسبوع، واختصرت قائمة المدعوين على الشركات الدولية والليبية فقط، كما انها قامت بتأجيل موعد عقده إلى شهر نوفمبر بدلا من العاشر من الشهر الحالي، بسبب تصريحات مبطنة للسفير الأمريكي تُشير إلى رفض واشنطن دعم المؤتمر.

في المقابل لوّحت واشنطن بأنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده. وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".

وحسب البيان أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".

في حين كشف محللون عن المشكلة الأبرز في ليبيا، ففي حالات طارئة كهذه لا يوجد سلطة ذات سيادة تستطيع ضمان امن واستقرار مواطنيها بسبب تغلغل الأجندات والمصالح الأمريكية في مراكز صنع القرار وتحكمها بأموال عائدات النفط الليبي، التي تعتبر الشريان الحياة الأساسي للاقتصاد الليبي.

وحسب محللين فإنه منذ سنوات ومصير أموال عائدات النفط الليبي كانت موضع خلاف في البلاد وطريقة توزيعها كانت أزمة لم تُحل بعد، وذلك بسبب فساد كل من المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، وإرسالهما الأموال إلى حسابات في بنوك أمريكية وإخضاعها لإرادة واشنطن بدلًا من توطينها في البلاد.

مصادر محلية تسأل إلى متى ستستمر الولايات المتحدة بمساعدة محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتحكم بأموال الليبيين، واستغلالها في الهيمنة على القرار السياسي الداخلي واستغلالها كوسيلة ابتزاز لتحقيق مآربها في المنطقة.
 
 
رقم : 1085685
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
3 تشرين الأول 2023
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
3 تشرين الأول 2023
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
3 تشرين الأول 2023
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
3 تشرين الأول 2023
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
السيد نصر الله:الوجه التكفيري الأسود سرطان عاود انتشاره في العالم الاسلامي
2 تشرين الأول 2023
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
الرئیس الايراني يهنئ قادة وشعوب الدول الاسلامية
2 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟