ندعم تطوير العلاقات بين طهران وموسكو على أساس الصدق

في لقاء مع نائب مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف والذي عقد في مجلس الدوما بحضور كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو اليوم الثلاثاء، و في إشارة إلى التطورات الدولية، اعتبر حمیدرضا حاجي بابائي، أن الوضع الحالي يدل على التحول إلى عالم متعدد الأقطاب موضحا أن الدول تتنافس علی النفوذ الدولي لرسم مكانتها في العلاقات العالمية المستقبلية.

وأشار حاجي بابائي إلى أنه و: بعد سنوات، قد توصلت إيران وروسيا إلى نتيجة مفادها أن سر النجاح هو اللطف من الجانبين، وبطبيعة الحال، لا ينبغي لهذه العلاقات أن تكون طارئة بل يجب أن تكون مستقرة وقائمة على الاحترام.

وصرح: قد كان لأميركا العديد من الأنظمة الاستبدادية على الساحة الدولية في العقود الأخيرة، والاحتكار جعل من هذا البلد كائنا خطيرا لا يعرف حدودا لتحقيق أهدافه ولا يفكر في أي شيء آخر غير سقوط وتدمير الدول المستقلة.

وفي إشارة إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب ضد إيران وروسيا، أكد حاجي بابائي على أن هذه العقوبات ستكون فرصة للنمو والازدهار.

کما أشار حاجی بابائي إلى الدور الفعال للتعاون الإيراني-الروسي الذي يستاء منه الغرب وعلى رأسه أميركا، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون عبر المزيد من اللقاءات والمشاورات لما فيها صالح البلدين.

وقد رحب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشوری الإسلامي باقتراح نائب مجلس الدوما الروسي بشأن العمل المشترك لبرلماني البلدين فيما يتعلق بالعملة المرجعية لمجموعة البريكس ، قائلا: إن هذه القضية يمكن أن تكون واحدة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة العليا للتعاون البرلماني بين البلدين.

وفي معرض تهنئته ايران لعضويتها في مجموعة البريكس ، اقترح نائب مجلس الدوما الروسي " ألكسندر باباكوف" خلال لقاءه رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشوری الإسلامي "حمید رضا حاجي بابائي" تشكيل مجموعات الخبراء في برلماني البلدين بشأن العملة المرجعية لدول البريكس.

وفي الاجتماع الذي عقد في مجلس الدوما الروسي بحضور كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكوالیوم الثلاثاء ، اقترح نائب مجلس الدوما الروسي " ألكسندر باباكوف" تشكيل مجموعات الخبراء في برلماني البلدين بشأن العملة المرجعية لدول البريكس لافتا الی انه ليست هناك حاجة لنشر هذه العملة المرجعية، ويجب مناقشة التبادلات المالية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس بهذه العملة.

واعتبر باباکوف أن العلاقات الإيرانية-الروسية تتمتع بديناميكية مناسبة وأعلن عن استعداد مجلس الدوما الروسي لاستضافة اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين الاتحاد الروسي وإيران موضحا بأن هذه اللجنة لها دور فعال في التعاون البرلماني معربا عن الاستعداد للتحضير للاجتماع القادم لهذه اللجنة.

وفي إشارة الى تصميم روسيا وإيران الجاد على توسيع العلاقات الثنائية، أضاف باباكوف بان الیوم أكثر من أي وقت مضى، ندرك أهمية وضرورة تعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

کما صرح نائب مجلس الدوما الروسي بانه سمعنا من المسؤولين البرلمانيين في أمريكا اللاتينية أن روسيا لديها حلفاء سياسيون أقوياء، بما في ذلك إيران.

وتابع معربا عن استيائه من نوع تعامل الغرب مع روسيا في العقود الماضية: كانت لدى روسيا توقعات أخرى من العلاقات مع الغرب، لكن اليوم في روسيا ندرك عميقا مصالحنا الوطنية وأن علينا استخدام نهج عملي وواقعي للتعامل مع التهديدات التي يشكلها رفض النهج الأمريكي وتأمين مصالحنا الاقتصادية باعتبارنا الضامن لاستقلال بلدنا وسيادته.