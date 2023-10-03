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الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 ساعة 22:08

عبداللهیان: آلية 3+3 فعالة لحل المشاكل الإقليمية دون تدخل الأجانب

عبداللهیان: آلية 3+3 فعالة لحل المشاكل الإقليمية دون تدخل الأجانب
وقد التقى وزير الخارجية حسین أمیرعبداللهیان مع مستشار الأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" وتباحثا حول اخر المستجدات وسبل حل المشاکل الاقليمية.
 
وفي هذا اللقاء أعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للتطور المتزايد للعلاقات بين البلدين، وأعرب عن أمله ايضا في أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين الى المستوى المستهدف وهو 3 مليارات دولار من خلال تسريع تنفيذ الاتفاقيات.
 
كما ورأى أنه من الضروري تجميع وثيقة تعاون شاملة وطويلة الأمد لتحقيق المستقبل المنظور للعلاقات الاقتصادية وتوسيع العلاقات وتعميقها.
 
وعلاوة على ذلك ، أكد وزير الخارجية على السياسة المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحفاظ على الحدود الدولية والسلامة الإقليمية للدول مشیرا الی ان الية 3+3 هي آلية فعالة لحل المشاكل الإقليمية دون تدخل القوى الأجنبية.
 
ويضم الإطار التفاوضي 3+3 ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والذي تم تشكيله لحل صراعات جنوب القوقاز.
 
كما أكد أمير عبد اللهيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية للنازحين الارمن في اقلیم كاراباخ.
 
وبدوره قيم مستشار الأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" في هذا اللقاء مدى تقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين و مدى تقدم البلدين من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الطرفان.
 
وفي معرض تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الایرانية الثابتة في دعم سلامة الاراضي الارمنية ، رحب غريغوريان بالتفاوض ضمن الية 3 + 3.
 
کما أعلن عن ان أرمينيا عازمة على توسيع وتعميق علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدا بدور ايران المهم والبناء في التطورات في جنوب القوقاز وإقامة السلام المستدام .
 
وصول المساعدات الإنسانية الإيرانية الی محافظة سيونيك الارمينية
 
وقد أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أرمينيا عن وصول أول شحنة من المساعدات الإنسانية الایرانية لنازحي كاراباخ الى محافظة سيونيك الارمينية وذلك بحضور السفير الايراني "مهدي سبحاني" ومحافظ سیونيك وعدد من المسؤولين المعنيين.
 
وتحتوي هذه الشحنة على أكثر من 50 طناً من الاحتياجات الأساسية للاجئين، بما في ذلك الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والسخانات والسلع الصحية وغيرها .
رقم : 1085713
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