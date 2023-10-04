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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 08:00

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وسنتصدى لها
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية االشمالية إن وصف الولايات المتحدة لدول أخرى بـ"التهديد"، هو التعبير الأنسب الذي ينطبق على الولايات المتحدة، كدولة تمتلك أسلحة دمار شامل ولها سوابق في ارتكاب جرائم حرب والوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية.

وأضاف أن "التصرفات غير المعقولة" التي ترتكبها واشنطن، والمتمثلة في نقل أسلحة استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك غواصة نووية برؤوس حربية نووية، كافية "لتحويل دولة بأكملها إلى رماد"، تمثل أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدد باستمرار بتدمير المصالح الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية والدول المستقلة الأخرى من أجل تحقيق "حلمها بالهيمنة على العالم".

وأكد أن "كل هذا يتطلب أن ترد القوات المسلحة لجمهوريتنا، بقوة ردع متسقة، على التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل من جانب الولايات المتحدة، والذي يتحول إلى جنون يوما بعد يوم".
رقم : 1085786
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