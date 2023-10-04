واشنطن تعلق على ترشح السيسي للرئاسة ومستقبل المساعدات الأمريكية لمصر

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، ردا على سؤال صحفي: "هذه مسألة داخلية تخص المصريين".



وفي ما يخص تحرير 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في حال "حققت تقدما في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان"، قال باتل: "نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري التي أعلن عنها الوزير والتي تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان وإحلاله في مصر".



وأعلن السيسي الاثنين نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر خلال مؤتمر "حكاية وطن".