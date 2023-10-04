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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 08:17

في سابقة تاريخية.. إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي

في سابقة تاريخية.. إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي
بعد قرنين ونحو نصف قرن من عمره الممتد، يصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها نائب موال للرئيس السابق ترامب من الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري ' مات غيتز' تنص على عزل الجمهوري كيفن مكارثي واعتبار 'منصب رئيس مجلس النواب شاغراً'. ما يجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وسيرأس النائب الجمهوري باتريك ماكهنري حليف مكارثي الكبير، مجلس النواب مؤقتا بعد شغور المنصب.

خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ملامح عزل كيفن مكارثي من منصبه كانت قد بدت واضحة على وجه مجلس النواب بعدما أعلن الديموقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون موالون للرئيس السابق دونالد ترامب ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.

وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وقدّم غيتس يوم الاثنين مذكرة لـ'إخلاء منصب رئيس مجلس النواب'، ما أفضى إلى التصويت الذي خسر بموجبه مكارثي منصبه.

إلى ذلك أمل البيت الأبيض أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت مصرحا أن الرئيس جو بايدن يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له.
 
رقم : 1085793
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