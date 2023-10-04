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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 08:40

المصالحة الروسي: جماعات إرهابية تخطط للهجوم على قواعد سورية وروسية

المصالحة الروسي: جماعات إرهابية تخطط للهجوم على قواعد سورية وروسية
أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، بأنّ "جماعات إرهابية تستعد لشنّ هجمات على مواقع عسكرية تابعة لكل من موسكو ودمشق".

ووفقاً لكوليت، فإنّ هذه الجماعات نشطة في محافظات إدلب وحلب واللاذقية.

كما أوضح كوليت أنّ البيانات التي تلقاها المركز من وكالات الاستخبارات السورية، أظهرت أنّ جماعتَي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" تستعدان لتنفيذ "هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية، عبر استخدام طائرات مسيّرة محلية الصنع".

كما ستستخدم الجماعتان "أنظمة إطلاق صواريخ متعددة طويلة المدى"، بحسب كوليت.

وأضاف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أنّ قيادة المجموعة الروسية والقوات المسلحة الروسية "ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل منع الاستفزازات المسلحة للإرهابيين".

ويأتي إعلان المركز بعد تصريحات أدلى بها رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية "تعد بمساعدة مسلحين من أجل تنفيذ هجمات إرهابية في سوريا".

وبحسب ناريشكين، تطال هذه الهجمات "الأماكن العامة المزدحمة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية السورية".
مصدر : وكالات
رقم : 1085804
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