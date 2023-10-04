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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 08:46

بمشاركة أكثر من 13 ألف عنصر.. تركيا تطلق عملية "لمكافحة الإرهاب" في البلاد

بمشاركة أكثر من 13 ألف عنصر.. تركيا تطلق عملية "لمكافحة الإرهاب" في البلاد
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق البلاد يشارك فيها أكثر من 13 ألف عنصر من القوات الأمنية.

وكتب وزير الداخلية في صفحته في موقع "إكس": "بداية من الساعة 08:30، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها 13.440 من أفراد الأمن، وتم اعتقال 12 عضواً من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".

كذلك، أعلن اعتقال 55 شخصاً على الأقل في مناطق مختلفة يشتبه في تورطهم في تنظيمات وأعمال إرهابية.

كذلك، رجّجت تقارير إعلامية تركية أن يشمل عملها عمليات ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في المناطق الحدودية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية التركية أعلنت، يوم الأحد، تعرض مبنى تابع لها في أنقرة لهجوم إرهابي نفذه شخصان فجر الأول نفسه، فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.

وأفاد مصدر في الإدارة الرئاسية التركية بأنّ عمليات القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا ستتخذ طابعاً أكثر نشاطاً وقسوة بعد الهجوم الإرهابي في أنقرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1085810
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