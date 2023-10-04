مع استمرار ‘‘الأعياد اليهودية‘‘.. أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم أزقة القدس

أفاد المصدر في فلسطين المحتلة، اليوم الأربعاء، بأنّ أعداداً كبيرة من المستوطنين، اقتحمت أزقّة البلدة القديمة في القدس المحتلة في خامس أيام ما يُسمى "عيد العرش" اليهودي.



و إنّ أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال انتشرت في محاذاة باب القطانين" أحد أبواب المسجد الأقصى.



كما أشار إلى أنّ الاحتلال منع الصحافيين من الاقتراب من باب القطانين، "في محاولةٍ لمنع نقل ما يجري من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".



ولفت إلى أنّ أكثر من 2900 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة.



ومنذ يوم الجمعة الماضي، تقتحم جماعات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة وصلت يوم الأحد إلى 880 مستوطناً.



وتستمر أيام "عيد العرش" حتى 7 تشرين أول/ أكتوبر الجاري. وقد كثّفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.