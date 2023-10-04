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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 09:00

تركيا تعتقل عشرات المشتبه فيهم بعد هجوم أنقرة

تركيا تعتقل عشرات المشتبه فيهم بعد هجوم أنقرة
ووفق وزير الداخلية التركي 'علي يرلي قايا' أن سبعة وستين مشتبها بهم اعتُقلوا في ست عشرة محافظة.

من جانب اخر أعلن الجيش التركي استهدافه ستة عشر موقعا لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية جديدة شمال العراق، حيث توجد قواعد خلفية للمقاتلين الأكراد الأتراك الذين يخوضون نزاعا مسلحا ضد أنقرة منذ عام أربعة وثمانين للانفصال.

هذا وقال حزب العمال الكردستاني إنه يقف وراء الهجوم الذي وقع يوم الأحد، وفجر خلاله أحد المعتدين نفسه أمام مدخل وزارة الداخلية وتوفي آخر برصاص الشرطة.

وأصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بعد الانفجار.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية مصادرة أسلحة وذخيرة خلال عمليات تفتيش أمنية ، كما نفذت الطائرات الحربية التركية غارات ضد ما يُزعم انها مواقع للمسلحين الأكراد في شمالي العراق ليل الأحد الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها "حيدت عددا كبيرا من الإرهابيين"، وأكدت وكالة أنباء الفرات التابعة لحزب العمال الكردستاني الهجمات وأشارت إلى أنه لا يوجد معلومات مبدئية عن الإصابات.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص "مدنيون وعسكريون" خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1085819
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