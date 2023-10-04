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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 09:05

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في انحاء مختلفة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في انحاء مختلفة بالضفة الغربية
وطالت هذه الاقتحامات عدة مدن وبلدات نابلس وطولكرم والخليل وترمسعيا وعقابا وبيت عوا ويطا وبيت أمر، وبيتا وبرقة وحزما.
وأفادت مصادر محلية ان أربعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة ترمسعيا التي شهدت مواجهات واسعة استمرت عدة ساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال ذلك محلا للصرافة في بلدة ترمسعيا.

هذا واصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة برقة شمال غرب نابلس، خلال تصدي المواطنين لقوات الاحتلال، فضلا عن اصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة الخليل كان اصيب الليلة الماضية الطفل زين أبو قدير، برصاصة معدنية في رأسه ما تسبب له بكسر في الجمجمة ووصفت حالته بانها متوسطة.
مصدر : وكالات
رقم : 1085824
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