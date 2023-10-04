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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 09:37

بيونغ يانغ تتوعد بالرد على الإبتزاز النووي الأميركي

بيونغ يانغ تتوعد بالرد على الإبتزاز النووي الأميركي
واتهمت كوريا الشمالية أمريكا في بيان، بإثارة تهديدات نووية، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية استراتيجية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن متحدثًا باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية انتقد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل، لوصفها إياها بأنها من الدول التي تمثل "تهديدا مستمرا".

كما انتقد المتحدث بيان الاستراتيجية الخاص بالجيش الأمريكي الصادر في 28 سبتمبر، بسبب وصفه الصين بأنها "تحد مستمر"، وروسيا بأنها "تهديد خطير"، وقال إن ذلك "استفزاز سياسي" لدول مستقلة ذات سيادة.

وجاء في النسخة غير السرية لوزارة الدفاع الأمريكية من "استراتيجيتها لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، أن "كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تمثل تهديدات مستمرة، بينما تواصل السعي إلى امتلاك قدرات أسلحة الدمار الشامل وتطويرها".

وقال المتحدث إن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية "باستراتيجية الرد الأكثر سحقا واستدامة"، مشيرا إلى بند أضيف إلى قانون البلاد.

كانت وسائل الإعلام الرسمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن بيونغ يانغ تبنت تعديلا للدستور لصياغة سياستها فيما يتعلق بالقوة النووية، فيما تعهد زعيم البلاد كيم جونغ أون بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها باستفزازات الولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1085842
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