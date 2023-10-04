"واشنطن بوست": مجلس النواب الأمريكي يرفع جلساته لمدة أسبوع

ونقلت الصحيفة عن نواب جمهوريين: "رفع مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع على أن يستأنفها الثلاثاء المقبل، وسيعقد الجمهوريون منتدى حول المرشحين الجدد، ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس يوم الأربعاء".



في أول قرار له.. رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت يطرد نانسي بيلوسي من الكابيتول.



وفي سابقة كانت الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على عزل رئيس المجلس، الجمهوري كيفن مكارثي.



وعيّن ممثل ولاية كارولينا الشمالية باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس في انتظار انتخاب رئيس جديد.



وقال مكارثي في وقت لاحق إنه لا ينوي الترشح لهذا المنصب في الانتخابات الجديدة.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، لا يوجد حتى الآن مرشحون محددون لهذا المنصب.