الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 10:09

بحماية الاحتلال.. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

بحماية الاحتلال.. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
وشوهدت مجموعة من المستوطنين بلباس "الكهنة"، وهي تؤدي طقوسًا تلمودية وما يسمى بـ"السجود الملحمي" لدى اليهود، داخل باحات الأقصى.
 
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، داخل باحات المسجد الأقصى وقامت بطرد وإخراج العديد من المرابطين في المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين الصهاينة. 

كذلك انتشرت قوات من شرطة وجيش الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة، وعند مداخلها منذ ساعات الفجر الأولى، تمهيدًا لتأمين وحماية المستوطنين المتوجهين إلى الأقصى، وأعاقت وصول المصلين للمسجد، ومنعت بعضهم.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزًا مشددًا عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الصحافيين من الاقتراب من الباب، في محاولةٍ لمنع تغطية وقائع اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك، وارتكاباتهم. 

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند أبوابه الخارجية.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية، ومنعت دخول الشبان إلى المسجد.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي للمستوطنين الصهاينة وإفشال مخططاتهم التي دعوا لتنفيذها في "عيد العرش"، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحق المسجد.

وتتخذ الجماعات اليهودية المتطرفة من ما يُسمى عيد "العرش" مناسبة سنوية لرفع أعداد المقتحمين السنوي، باعتباره أحد "أعياد الحج" الثلاثة وفق النصوص الدينية لدى اليهود، ويشكل ذروة موسم الأعياد الطويل؛ ما يجعل تعويل تلك الجماعات عليه مضاعفًا للتقدم في أجندتها لتهويد المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
 
رقم : 1085858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
3 تشرين الأول 2023
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
3 تشرين الأول 2023
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
3 تشرين الأول 2023
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
3 تشرين الأول 2023
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
الجيش اليمني يعرض أسلحة قادرة على ضرب الكيان الصهيوني
3 تشرين الأول 2023
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
القمر الصناعي ‘‘نور 3‘‘.. العين الثالثة لإيران في الفضاء
3 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية