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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 10:26

وزير صهيوني يطالب بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة

وزير صهيوني يطالب بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة
وكانت شرطة الاحتلال بدأت في العام 2003، بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات للأقصى، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وتسمح الشرطة بالاقتحامات لمدة 4.5 ساعات صباحا، وساعة واحدة بعد صلاة الظهر، على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة (إجازة المسلمين) والسبت (إجازة اليهود).

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أنه في رسالة حديثة الى أعضاء كنيست يمينيين، قال بن غفير إنه يجب عقد مجلس الوزراء الأمني على الفور، للنظر في فتح جبل الهيكل (المسجد الأقصى) أمام اليهود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية العبادة هناك وما إلى ذلك.

وأضاف: «آمل بشدة أن يدعم وزراء الصهيونية الدينية (حزب يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) والليكود (حزب يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) في مجلس الوزراء الأمني هذه التحركات حتى لو كانوا يعارضون شخصيا زيارة اليهود لجبل الهيكل».

وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مرات عديدة، بما في ذلك 3 مرات منذ توليه منصبه الحالي نهاية 2022، وطالب مرات عديدة بزيادة ساعات الاقتحام للمسجد والسماح للمقتحمين بأداء الصلوات في باحاته.
مصدر : وكالات
رقم : 1085865
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