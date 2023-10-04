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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 11:28

واشنطن ستقطع مساعداتها لكييف في غضون بضعة أشهر

واشنطن ستقطع مساعداتها لكييف في غضون بضعة أشهر
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "الحديث هنا، على الأرجح، عن بعضة أشهر تقريبا".

وقال كيربي ردا على سؤال حول المدة التي ستتمكن فيها واشنطن من مواصلة دعم كييف في الوضع الحالي مع أزمة الميزانية:"بالنظر إلى الوتيرة التي نقدم بها المساعدة، فإننا نتحدث على الأرجح عن شهرين أو نحو ذلك.

وأكد كيربي أن التوقيت "يعتمد على الوضع في ساحة المعركة وحجم حزم المساعدة المقدمة وما تحتاجه أوكرانيا".

في نهاية الأسبوع الماضي، أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية مؤقتة توفر التمويل للحكومة لمدة شهر ونصف. وكشرط لاعتماده، تم استبعاد الاعتمادات المخصصة لدعم أوكرانيا من مشروع القانون.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن وقع على الميزانية المؤقتة، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا.

وأكد للحلفاء، يوم أمس، أن "إدارته ملتزمة بدعم أوكرانيا رغم المقاومة بين بعض الجمهوريين في الكونغرس".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
 
رقم : 1085886
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