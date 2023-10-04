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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 11:38

جرحى بإطلاق نار في بالتيمور الأميركية.. والشرطة تطالب بـ"تفادي المنطقة"

جرحى بإطلاق نار في بالتيمور الأميركية.. والشرطة تطالب بـ"تفادي المنطقة"
وأعلنت شرطة بالتيمور - أكبر مدن ولاية ميريلاند - على منصة "إكس" تدخُّل عناصرها في "حالة إطلاق نار جارية" قرب حرم جامعة مورغن ستايت.

وجاء في المنشور: "تؤكد شرطة بالتيمور إصابة عدد من الأشخاص"، داعية السكان إلى "الاحتماء وتفادي المنطقة".

ووفقًا لمدير الاتصالات في إدارة إطفاء مدينة بالتيمور كيفن كارترايت، كان هناك "تقرير أولي عن إطلاق النار على أربعة أفراد" في مكان ما في الحرم الجامعي.

كما حضّت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء.

وتضم جامعة مورغن ستايت حوالى تسعة آلاف طالب وغالبية طلابها تقليديًا من السود.

وغالبًا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة الأميركية حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحًا ناريًا واحدًا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.
 
رقم : 1085891
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