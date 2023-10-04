الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 11:52

الانتخابات المصرية.. زهران: "حان وقت التحرر من النظام محتكر السلطة والثروة لـ70عاما"

الانتخابات المصرية.. زهران: "حان وقت التحرر من النظام محتكر السلطة والثروة لـ70عاما"
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية: "حان الوقت للتحرر منه... أولى خطوات هذا التحرر الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة".

وقال: "المشهد الحالي لانتخابات الرئاسة لن يؤتي ثمارا طيبة، فنحن نحتاج تحريرا للسياسة في مصر من هذه السلكة، وانتخابات تعكس إرادة الناس، وهي ليست مسألة صعبة. نحن نشهد غيابا للديمقراطية في الانتخابات بشكل عام".

وأضاف: "نحتاج أن نحرر الاقتصاد المصري، الذي لا يمكن أن يدار عبر سيطرة السلطة ومحاصرة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل بلدان العالم للسلطة هامش في الاقتصاد، لكن ليس لدرجة بيع الحديد والصلب، والذي أخذ إلى وجود أفكار تراود النظام لبيع قناة السويس.

وأكد أنه "هناك حاجة لتحرير العمل المجتمعي، فمصر لا يوجد فيها نشاط أهلي حقيقي".

وتابع: "أنا أعبر عن بديل ديمقراطي، يبدأ بإصلاح هذا الوضع، مع الأخذ في الاعتبار أن التغيير لن يحدث من يوم وليلة، مضيفا بأننا في حاجه لاستعادة تحالف 30 يونيو".

وأوضح أن المشكلة في مصر أننا "أمام سلطة تعيد إنتاج نفسها، ووصل الأمر إلى أن السلطة لها أكثر من مرشح، وهناك واحد منهم أعلن تأييده لرئيس الجمهورية الحالي".

وتساءل: "مع استمرار هذا الوضع هل البديل هو عودة الإخوان؟، وهل النظام الراهن يسير في اتجاه يجعلنا أمام انفجار شعبي ونحو أمام هذا الخط؟"، مضيفا: "الحل هو وجود تغيير ديمقراطي، وهذا ليس مطلبا شعبيا فقط، وأرى أن هناك دوائر كثيرة داخل الحكم، ترى أن استمرار النظام الحالي خطر، وعليها مد يدها للقوى المدنية الديمقراطية، موضحا أن الدوائر التي ترى أن هذا النظام سيستمر للأبد نظرتها ضيقة".


وقال: يجب أن تتعامل قوى العقل والحكمة ودعاة التغيير السلمي داخل نظام الحكم، مع دعاة التغيير السلمي من المعارضة المصرية. استمرار الوضع الحالي معناه استمرار حالة الاحتقان، وأنا أحذر الجميع، مشيرا إلى أنه في عام 2011 كانت هناك قوى وطنية أنقذت البلد من الانفجار، أين هم الآن من الانفجار المحتمل حدوثها بسبب هذا النظام".

وقال إن الأوضاع الاقتصادية غير المنطقية وغير المفهومة جعلت رجال الأعمال تهرب من الاستثمار في البلد.

وطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحياد في هذه الانتخاب، وتلك "النزاهة ستؤدي إلى نظام جديد، يقوم على استعادة تحالف 30 يونيو ووجود دوائر تريد البلد أن تتغير عبر مسار طويل".
رقم : 1085897
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
4 تشرين الأول 2023
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
3 تشرين الأول 2023
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
3 تشرين الأول 2023
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
3 تشرين الأول 2023
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
3 تشرين الأول 2023
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
هل أنعش بايدن شعبية نتنياهو عند الإسرائيليين؟
3 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية