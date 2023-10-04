إيران: تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في كرمان

وقد أوضح بخشي أنّه "وفي أعقاب المراقبة الاستخباراتية والعملياتية المشتركة لمجموعة جنود إمام الزمان (عج) المجهولين في دائرة المخابرات العامة ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي في محافظة کرمان، تم التعرف على إحدى شبكات تنظيم "داعش" الإرهابي، وتم إلقاء القبض على سبعة من أعضائها".



وتابع المدعي العام أنه في هذه العملية تم التعرف على إحدى شبكات هذه المجموعة الإرهابية التي كانت على استعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كرمان وزعزعة الأمن في البلاد.



وأوضح بخشي أنه "تم رفع قضية بهذا الخصوص، وسيتم التعامل معها في أسرع وقت ممکن".



ولفت إلى أنّ أجهزة استخبارات الدول المتحاربة قد خططت على عدة مراحل الشهر الماضي باستخدام قدرة العناصر التكفيرية لإثارة الفوضى والاضطرابات وخلق موجة من الانفلات الأمني ​​داخل البلاد، وهو ما تم تحييده باليقظة والتحرك في الوقت المناسب.