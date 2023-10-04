جولة لوفد مؤسسة الجرحى والتعبئة التربوية المركزية في متحف بعلبك الجهادي

وشارك في الزيارة مسؤول منطقة بعلبك في حزب الله يوسف اليحفوفي، والمسؤول الإعلامي مالك ياغي.



النمر توجه للجرحى والمشاركين بالتحية والتقدير على عطاءاتهم، قائلًا: "أنتم محط فخرنا وكبريائنا والقيمة المضافة في مجتمعنا والحلقة الوسطى بين عالم الشهادة والانتظار، لم تقصروا يومًا في الدفاع عن الوطن والمقدسات وقد رفعتم الراية في كل موقع، وفي كل تلة من مواقع الجهاد، وأنتم تتابعون اليوم في موقع الأسرة والمجتمع".



وتابع أن "الآليات العسكرية التي غنمتها المقاومة هي من نتاج جهدكم، وبفضل ما بذلتموه من دماء، والذي بفضله انتصرنا على العدو الصهيوني عام 2000 و2006"، مردفًا: "نؤكد اليوم من جديد أهمية هذا البذل والعطاء وقيمته للدفاع عن الوطن والمقدسات من أجل حفظ المؤسسات وكل أرزاق وثروات لبنان في البر والبحر، وستشهدون الواقعة الكبرى مع العدو باذن الله".

