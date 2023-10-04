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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 14:21

قائد الحرس الثوري: ايران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة

قائد الحرس الثوري: ايران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة
وقال اللواء سلامي "طائراتنا المسيرة بدون طيار باتت قادرة على استهداف أي سفينة وقطعة بحرية متحركة بالذكاء الاصطناعي من مسافة آلاف الأميال"، مضيفاً "التقنية الذكية المستخدمة في صواريخنا البالستية الدقيقة تمتلكها 3 دول فقط وايران إحداها".

من جانب آخر، ذكر رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، بدأنا عملية بناء منصة إطلاق الأقمار الصناعية "سرير" للوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر.

وقال سالاريه: في الأشهر المقبلة، سيكون لدينا العديد من عمليات الإطلاق حتى يتم إصلاح المشاكل التقنية والتطويرية، مشيراً "سيكون لدينا إطلاق أول كبسولة حيوية في المستقبل القريب".
رقم : 1085933
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