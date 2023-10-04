عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون الرياضة أداة سياسية

وأوضح عبد اللهيان في تصريحات صحفية "تواصلتُ مع نظيري السعودي بعد ما حدث ليلة الإثنين في مباراة فريقي سباهان و الاتحاد السعودي"، مضيفاً "العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح ولا ينبغي استخدام الرياضة كرافعة سياسية على أي من الجانبين".



وأشار أمير عبد اللهيان: يجب على الاتحاد الآسيوي أيضًا اتخاذ القرار وفقًا لأسس فنية، ونحن والسعودية متفقون على إعادة المباراة في وقت لاحق".



وأكد اتفاقه مع نظيره السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية.



وكان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي عقب إلغاء المباراة بين الفريقين السعودي والإيراني، وانسحاب اتحاد جدة من الملعب إثر وجود تمثال لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، الشهيد قاسم سليماني.



