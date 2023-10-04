افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق

وعلى هامش افتتاح المعرض الایراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق، صرح القنصل العام الإيراني في السليمانية " محمد محموديان " بان إقامة هذا المعرض سيؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقد افتتح هذا المعرض يوم الثلاثاء الواقع في 3 تشرين الاول/اكتوبر بحضور كل من محافظ السليمانية "هوال ابو بكر" و وزير الصناعة والتجارة في كردستان العراق "كمال مسلم" و امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجت الله عبد الملكي" و امین عام غرفة التجارة والصناعة والمناجم الایرانیة العراقیة المشتركة "جهانبخش سنجابي شیرازي".

ویستمر المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق الی یوم السبت الواقع في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.