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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 15:48

افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق

افتتاح المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق
وعلى هامش افتتاح المعرض الایراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق، صرح القنصل العام الإيراني في السليمانية " محمد محموديان " بان إقامة هذا المعرض سيؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
 
وقد افتتح هذا المعرض يوم الثلاثاء الواقع في 3 تشرين الاول/اكتوبر بحضور كل من محافظ السليمانية "هوال ابو بكر" و وزير الصناعة والتجارة في كردستان العراق "كمال مسلم" و امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجت الله عبد الملكي" و امین عام غرفة التجارة والصناعة والمناجم الایرانیة العراقیة المشتركة "جهانبخش سنجابي شیرازي".
 
ویستمر المعرض الايراني التخصصي الرابع في السليمانية بالعراق الی یوم السبت الواقع في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.
رقم : 1085971
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