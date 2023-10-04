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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 19:03

المؤتمر الاسلامي يطالب بدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني

المؤتمر الاسلامي يطالب بدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني
وجاء في جانب من البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية، ان قضية القدس الشریف ودعم الشعب الفلسطيني يجب أن يظل من أولويات القيم والمبادئ المشتركة للعالم الإسلامي لتحقيق الوحدة الإسلامية، ولذلك على العالم الإسلامي دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في كل الاراضي المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
 
وأكد المجتمعون، في البيان الختامي ان اعداء الإسلام لن يتخلوا عن عدائهم للمسلمين، ولهذا فمن أهم عوامل تحقيق وحدة الأمة الإسلامية الإسلامية هو انهاء هيمنة أعداء الاسلام على مقدرات شعوب المنطقة والعالم الاسلامي، ولهذا، فإن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان فرصة لا تتكرر لكي يعيد الشعب الأفغاني الاستقرار والسلام لهذا البلد.
 
والقضية الفلسطينية وأهم التحديات التي تواجهها كانت في مقدمة المحاور التي تناولها قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية.
 
سماحته شدد على أن الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة.
 
وقال قائد الثورة:"على الحكومات التي ذهبت الى مغامرة التطبيع ان تعلم ان الهزيمة ستلاحقهم انه يخطئون، انهم يراهنون على حصان خاسر، كما يقول الاوروبيون.. وضع الكيان الصهيوني اليوم لا يشجع على التقارب معه يجب ان لا يرتكبوا هذا الخطاْ".
 
قائد الثورة الإسلامية أكد على أن كيان الاحتلال إلى زوال وأن الحركة الفلسطينية أكثر نشاطا من أي وقت مضى خلال هذه الثمانين عاما،
 
سماحته أكد أن وحدة الدول الإسلامية في غرب آسيا وشمال أفريقيا ستمنع نهب الثروات والغطرسة والتدخل من قبل أمريكا.
 
وقال: إنه في حال قامت إيران والعراق وسوريا ولبنان والسعودية ومصر والأردن ودول الخليج الفارسي باتخاذ سياسة واحدة في القضايا الأساسية والعامة، فإن قوى قوى الغطرسة لن تستطيع ولن تجرؤ على التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية وسياستها الخارجية.
 
وفي السياق صرح الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي أن وحدة العالم الإسلامي التي تقوم على أساس فكرة الوحدة والمقاومة ونبذ التكفير والتسوية ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة.م
 
وفي بداية اللقاء الذي جمع قائد الثورة الاسلامية مع مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ألقى الرئيس رئيسي كلمة أشار فيها الى جهود الرسول الاعظم (ص) في بناء الإنسان والمجتمع على أساس "التوحيد" و"العدل" والوقوف في وجه الاعداء والمقاومة في طريق تحقيق الهدف وهذه الاسس تعتبر من أهم تعاليم الرسول الأعظم (ص).
 
وتابع رئيسي مشيرا الى ان وحدة العالم الإسلامي التي يقوم على أساس فكرة الوحدة والمقاومة ونبذ التكفير والتسوية ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة، موضحا بأن اعتماد الثورة الإسلامية الإيرانية على الله والثقة بالشعب والاستفادة من المزايا النسبية للعالم الإسلامي هي من عوامل التقدم والانتصار على إرادة المستكبرين.
 
واضاف بأن تطبيع بعض الحكومات مع الكيان الصهيوني لن يخلق الأمن لها لأن هذا النظام في تراجع، وانتصار المقاومة قريب.
رقم : 1085993
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