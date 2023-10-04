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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 20:08

خطوة ابداعية لجيش ايران.. تحليق جماعي لمُسيّرات عبر ذكاء اصطناعي

خطوة ابداعية لجيش ايران.. تحليق جماعي لمُسيّرات عبر ذكاء اصطناعي
واضاف العميد شيخ في تصريح اليوم الاربعاء، ان هذا الانجاز يمنحنا قدرات عملياتية وتكتيكية فريدة وخاصة في مجال تنفيذ المهام التدميرية.
 
وشدد على ان الاقلاع الكثير لهذا العدد الكبير من الطائرات المسيرة من قواعد برية وتحت الارض وبحرية، وتنفيذ العمليات بهذا الحجم يعتبر غير مسبوق.
 
كما اوضح بان المرحلة الرئيسة من هذه المناورات شهدت اليوم عمليات تدمير لمنشآت رادارية باستخدام طائرات مسيرة مخصصة لضرب الرادارات، وذلك ايضا عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ونفذت المهام بنجاح.
 
واضاف العميد شيخ انه وبعد التعرف على الهدف الراداري وتحديده تم قصفه بنجاح باستخدام مسيرات من طراز " اميد" المضادة للرادارات.
 
كما اشار بان هذه المناورات شهدت ايضا استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية " آرش" بشكل خاص ، حيث قامت طائرات آرش المسيرة بتدمير اهدافها البحرية والبرية بصورة واسعة وبنجاح .
 

خلال مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني، انطلقت الطائرة الانتحارية المسيرة أبابيل 2، والمجهزة بباحث/تصوير بصري في مقدمتها، من السفينة المدمرة سهند ودمرت هدفاً بحرياً.

 

وبدأ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمس الثلاثاء، مناورات مشتركة للطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم المناورات: خلال المراحل الرئيسية للمناورات المشتركة، دخلت طائرة "كمان 19" المسيرة لأول مرة في الخدمة، ونجحت عمليات الحرب الإلكترونية في مجال الطائرات المسيرة.

وقال العميد علي رضا شيخ: خلال هذه المناورات، قامت وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الجيش الأربعة بالتمرين وتنفيذ أساليب وطرق الحرب الإلكترونية.

بدوره قال الأدميرال حبيب الله سياري، قائد المناورات المشتركة للطائرات المسيرة: تم إجراء المناورات المشتركة للطائرات للمسيرة هذا الصباح بمشاركة ما يقرب من 200 نوع من الطائرات المسيرة من الوحدات المختارة من القوات الأربع للجيش على كامل جغرافيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب حتى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وأضاف: في الساعات الأولى من هذه المناورات، نفذت طائرات المراقبة والاستطلاع التابعة لقوات الجيش الأربعة بنجاح عمليات مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات.

وتابع: في ذا الجزء من المناورات، تم إطلاق طائرات شمروش ويسير وصادق وبليكان وأبابيل 3 وأبابيل 4 وأبابيل 5 وكمان 12 ويزدان ومهاجر 2 ومهاجر 6 من قواعد الطائرات المسيرة التابعة للجيش من مختلف مناطق البلاد، وبدأت إجراءات الرصد وتحديد الأهداف، وكذلك مراقبة ورصد المناطق المستهدفة في الحدود البرية والجوية والبحرية، وكذلك المياه الدولية.

رقم : 1085995
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