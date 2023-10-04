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الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 ساعة 20:14

قائد في حرس الثورة: لإيران القرار الاعلى بمنطقة الخليج الفارسي

قائد في حرس الثورة: لإيران القرار الاعلى بمنطقة الخليج الفارسي
واضاف العميد "زيراهي"، في تصريح لوكالة "ارنا" اليوم الاربعاء، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت مستوى الردع الذي لم يسبق له نظير لدى اي قوة في العالم.
 
وتابع هذا القائد العسكري : ان جميع الاجهزة والاعتدة العسكرية المطلوبة اليوم، يتم انتاجها محليا وبفضل جهود الشبان والمختصين من ابناء هذا الوطن.
 
وعلى سبيل المثال، نوه العميد "زيراهي"، الى توطين صناعات القطع البحرية ذات القيادة التلقائية وغير التلقائية، والمزودة بإمكانية رجم الصواريخ والقاذفات، ومنصات اطلاق صواريخ ارض بحر بجودة مطلوبة ومديات تتراوح بين الفين و5 الاف كلم.
 
واردف قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة : ان الجيل الجديد من الصواريخ الإيرانية يتمتع بمدى ودقة وتدمير أكبر من الأجيال السابقة.
 
كما لفت العميد "زيراهي"، بان استخدام الاجهزة المتطورة والمواكبة للتقدم التقني، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبما يردع العدو من ارتكاب ادنى خطا في حساباته لان ذلك سيزيحه من الوجود.
رقم : 1085996
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