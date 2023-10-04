'رابطة علماء اليمن' تدين تواصل اقتحام الصهاينة للأقصى

ودعت رابطة علماء اليمن، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، جميع العلماء والأنظمة الإسلامية لاتخاذ مواقف إيمانية صادقة لمناصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، وتأييد خيار الجهاد.

وشدد البيان على ضرورة "إعداد العدة الجهادية من أحرار الأمة وحركات المقاومة لاجتثاث هذا الكيان الغاصب".

وأوضح البيان أن تعاقب زيارات قادة اليهود، وزعماء الصهاينة إلى السعودية، خير شاهد ودليل على حجم تولي وتبعية النظام النجدي لليهود.

واعتبر البيان أن مسارعة النظام السعودي في التطبيع تمثل طعنة غادرة، ومتاجرة مفضوحة، وخيانة لقضية فلسطين ومظلوميتها العادلة.

وأشار بيان رابطة علماء اليمن إلى أن التولي العلني لليهود والتماهي مع مخططاتهم، جدير بإسقاط ولاية الأنظمة وعلى رأسها ولاية النظام السعودي على بلاد الحرمين.