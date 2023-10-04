الرئاسة التركية توضح ما نٌشر عن صحة أردوغان

وأوردت تقارير إعلامية في وقت سابق ،مثل"تركيا بالعربي"و"نيو ترك بوست الاخبارية"، في خبر عاجل لهما ، إلغاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابه الذي كان سيلقيه باجتماع كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، وأيضا إلغاء زيارته إلى إسبانيا بسبب مرضه.

وكتبت"تركيا بالعربي"،"كان من المقرر أن يجتمع أردوغان مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وذلك بعد خطابه في فعالية جماعية حيث تغير صوته، بسبب إصابته بنزلة برد".

وتواصلت الوكالة:"تم أيضا تأجيل قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي كان من المقرر أن يحضرها الرئيس أردوغان، لمناقشة أزمة ناغورنو قره باغ. متوقعا من أن يلتقي خلال هذه القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لبحث القضايا ذات الصلة.

واختتمت قولها :"تأتي هذه الإلغاءات بناء على تقدير الأطباء بسبب حالة الرئيس أردوغان، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة والقمة في وقت لاحق".

وردا على الأنباء هذه،أكدت الرئاسة التركية على أن إلغاء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إسبانيا التي كانت للمشاركة في جلسات المجموعة السياسية الأوروبية، لم يكن بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان أردوغان سيتوجه إلى إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الإسباني.