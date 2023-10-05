بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير علاقاتها الجيدة للغاية مع إيران

واوردت "سبوتنيك" ان بوتين قال خلال اجتماعه مع الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أفضل معلم لعموم روسيا، في سوتشي: "لدينا علاقات جيدة للغاية مع إيران، وسنعمل على تطويرها بكل الطرق الممكنة".



ووفقا له، فإن روسيا مهتمة بإنشاء مؤسسات تعليمية باللغة الروسية مع الأساليب الروسية لتعليم وتربية الأطفال في دول مثل إيران.



واعتبر أن "هذه هي القوة الناعمة بالمعنى الأفضل للكلمة في نشر الثقافة والأنظمة التعليمية".



وأضاف: "نحن، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، في رأيي، يجب أن ندعم الاهتمام بتعليمنا ولغتنا وثقافتنا في تلك البلدان التي كانت ذات يوم، من فترة ليست ببعيدة، جزءًا من دولة واحدة - الاتحاد السوفييتي، لأن لدينا علاقات قوية جدًا لا تزال موجودة".



وفي وقت سابق، قال مكسيم توبيلين، رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما الروسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لروسيا، ونحن نعتبر تفاعل موسكو وتعاونها مع طهران قيما للغاية.



وقيّم الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي، التقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين بأنه جيد، وحث على تسريع تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، بما في ذلك في مجالات الترانزيت. وتم التأكيد على النقل وتبادل الطاقة واستكمال الممر الشمالي الجنوبي.



وزار وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو طهران قبل فترة والتقى مع وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا قرائي آشتياني.

