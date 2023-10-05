اميرعبداللهيان : لغة السلام والأمن يجب أن تحل محل التوتر والصراع في المنطقة

والتقى خلف خلف اوف المساعد الخاص للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي يزور طهران مساء الاربعاء ، مع وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.



واشار امير عبداللهيان في هذا اللقاء، إلى اجتماعه الأخير مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، والذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، وقال:



إن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أن تطوير وتوسيع العلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان.



كما دعا عبداللهيان إلى تحقيق التوازن في مختلف جوانب العلاقات الثنائية مع جمهورية أذربيجان في المستقبل.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في جنوب القوقاز واستعادة سيادة أذربيجان على قره باغ ، أكد رئيس السلك الدبلوماسي على ضرورة بدء فصل جديد من التعاون الإقليمي من أجل إحلال السلام والتنمية الاقتصادية في القوقاز.



وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد استعدادها لعقد اجتماع وزراء خارجية 3+3 (إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا). وكانت سلطات جمهورية إيران الإسلامية قد وصفت في السابق، وفي كثير من الأحيان، قره باغ بأنها جزء من أراضي جمهورية إذربيجان.



وقال وزير الخارجية الإيراني أيضًا: نعتقد أنه من الآن فصاعدا في هذه المنطقة يجب أن تحل لغة السلام والأمن محل لغة التوتر والصراع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي حول زيارة هذا المسؤول الأذربيجاني إلى طهران : إن برنامج زيارة المسؤول أو المسؤولين رفيعي المستوى من أذربيجان يندرج في إطار استمرار تبادل الوفود.



ولحسن الحظ فإن المحادثات بين البلدين تتواصل على مستويات مختلفة سواء في المجال الثنائي، بما في ذلك مناقشة استئناف أنشطة سفارة جمهورية أذربيجان في طهران في إطار الخطوات الإيجابية المتخذة بين البلدين بشأن تبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة جنوب القوقاز وفي الأطر المتعددة الأوجه للمنطقة والتي تعتبر مهمة لمتابعة التطورات والمساعدة في حل القضايا وإرساء وترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.



وقيم خلف خلف اوف المساعد الخاص لرئيس أذربيجان، وهو أول مسؤول سياسي لهذا البلد يسافر إلى طهران بعد الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في جمهورية إيران الإسلامية، خلال لقائه مع أمير عبد اللهيان اللقاء الاخير لوزير خارجية ايران مع رئيس بلاده بانه ايجابي وبناء واشار إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية وقال ان افاق العلاقات تبعث على الامل.



كما أكد هذا المسؤول في جمهورية أذربيجان في هذا اللقاء على ضرورة بدء مرحلة جديدة متنامية للعلاقات الثنائية في جميع الأبعاد.



وفي معرض شرحه التطورات الأخيرة في قره باغ وسياسات حكومة جمهورية أذربيجان الداعمة لحقوق الأرمن والمدنيين في هذه المنطقة، قال خلف خلف اوف إن ضمان الحرية والحقوق وتوفير مستلزمات الحياة للأرمن في منطقة قره باغ هي أولوية حكومة أذربيجان.