رئيسي: إيران مستعدة لدعم حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا

ووصف السيد رئيسي لدى استقباله مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخاصة خلف خلف اوف العلاقات بين البلدين بانها تقوم على أساس القواسم الثقافية المشتركة والمعتقدات التاريخية والدينية العميقة وقال ان إيران وجمهورية أذربيجان تتمتعان بقدرات متنوعة ومتعددة، وان تبادلها تخدم مصالح البلدين والشعبين.



واعتبر الرئيس الايراني أنه من الضروري تحسين مستوى العلاقات بين طهران وباكو والتصدي للمخططات الهادفة إلى خلق خلافات وزعزعة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه في المنطقة يعتمد على التعاون والتلاحم وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها جارة مقتدرة لجمهورية أذربيجان وأرمينيا، مستعدة تماما للدعم حل الخلافات والمشاكل بين هذين البلدين.



وشدد رئيسي على أهمية الحفاظ على حدود المنطقة وجيوسياستها، وقال: إن إيران ترحب بالحوارات الإقليمية بصيغة 3+3 أو بأي شكل وصيغة أخرى بامكانها أن تساعد في حل المشاكل وفتح العقد في العلاقات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا وإن دول المنطقة لديها القدرة على حل مشاكل المنطقة وان فتح الباب لتواجد الدول الأجنبية في المنطقة تحت أي ذريعة ليس في مصلحة أي دولة من دول المنطقة.



بدوره ثمن "خلف خلف اوف" مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخاصة، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدور الفعال للرئيس الايراني في الحفاظ على العلاقات بين البلدين بعد الحادث الذي وقع في سفارة بلاده في طهران وقال : "إن جمهورية أذربيجان وإيران تتمتعان بقدرات كبيرة لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والإقليمية.



واعتبر "خلف اوف" الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة مقتدرة في المنطقة وجارة وصديقة لبلاده وأشار إلى أن جمهورية أذربيجان تؤمن أيضا إيمانا راسخا بأنه ينبغي حل القضايا الإقليمية من خلال التعاون والحوار بين دول المنطقة و ولا ينبغي للدول الأخرى أن تتدخل في المنطقة وقال مساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون الخاصة: إن جمهورية أذربيجان ترحب بأي حوار، وخاصة في شكل حوارات 3+3 لتعزيز التعاون الإقليمي وحل القضايا الإقليمية.



رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز غير مقبولة وتضر بمصالح المنطقة

على الصعيد نفسه شدد الرئيس الايراني على ضرورة احترام وحدة أراضي دول المنطقة، واعتبر أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز غير مقبولة ومضرة بمصالح دول المنطقة.



وقيم السيد رئيسي خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" العلاقات بين البلدين بانها قائمة على أساس العلاقات التاريخية وتتمتع بميزة الجوار وبانها بناءة في مختلف المجالات.



وأعلن الرئيس الايراني معارضته لوجود وتدخل الأجانب في منطقة القوقاز، وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاضي بحل قضايا جمهورية أذربيجان وأرمينيا من خلال الحوار.



وشدد رئيسي على ضرورة احترام وحدة أراضي دول المنطقة، واعتبر أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز غير مقبولة وتضر بمصالح دول هذه المنطقة، وضمن تاكيده على ضرورة حماية حقوق وأمن الأرمن في منطقة قره باغ، أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في اتجاه إرساء والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.



بدوره قدم "أرمين غريغوريان" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني الى رئيسي في هذا اللقاء، تقريراً عن آخر التطورات في منطقة القوقاز وقال أن بلاده تولي قيمة ومكانة خاصة للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعرب عن تقديره وشكره لدعم إيران ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي دولة المنطقة.



وأكد غريغوريان اهتمام بلاده واستعدادها لتطوير العلاقات والتعاون الشامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية على مختلف المستويات.