الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 08:28

بوركينا فاسو.. تراوري يقيل قائد الدرك بعد أسبوع من إحباط انقلاب

بوركينا فاسو.. تراوري يقيل قائد الدرك بعد أسبوع من إحباط انقلاب
ونص مرسوم رئاسي موقع من الكابتن إبراهيم تراوري على إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا من منصب قائد قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما مكانه.

يشار إلى أنه حين تولى الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي الحالي للسلطة في بوركينا فاسو، السلطة، بعد انقلاب في سبتمبر 2022؛ كان اللفتنانت كولونيل ناتاما قائدا لقوات الدرك الإقليمية في كايا شمال البلاد، وهي المنطقة التي كان يتمركز فيها فوج الكابتن تراوري.

ويتولى إيفرارد سومدا، القائد السابق للوحدات الخاصة بالدرك الوطني، منصبه منذ فبراير 2022.

تأتي هذه الأحداث عقب أسبوع من توقيف 4 ضباط، من بينهم اثنان من قادة وحدات الدرك الخاصة، وذلك للاشتباه بتورطهم في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، بحسب الحكومة.

وأفاد موقع LeFaso بأن احتجاز الضباط الـ4 جاء للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لمحاولة الانقلاب التي نظمت في البلاد في 26 سبتمبر الجاري.

ونفى تراوري خلال مقابلة على التلفزيون العمومي يوم الجمعة الفائت، شائعات حول تفكيك قوات الدرك في بوركينا فاسو.
رقم : 1086092
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
4 تشرين الأول 2023
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
3 تشرين الأول 2023
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
3 تشرين الأول 2023
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
3 تشرين الأول 2023
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
3 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية