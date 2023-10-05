رئيس الجمهورية: موقف ايران مبني على حل القضايا بين آذربيجان وارمينيا عن طريق الحوار

وقيم آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني "أرمين غريغوريان" العلاقات بين البلدين بانها قائمة على أساس العلاقات التاريخية وتتمتع بميزة الجوار وبانها بناءة في مختلف المجالات .



وأعلن الرئيس الايراني معارضته لوجود وتدخل الأجانب في منطقة القوقاز، وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاضي بحل قضايا جمهورية أذربيجان وأرمينيا من خلال الحوار.



وشدد رئيسي على ضرورة احترام وحدة أراضي دول المنطقة، واعتبر أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز غير مقبولة وتضر بمصالح دول هذه المنطقة، وضمن تاكيده على ضرورة حماية حقوق وأمن الأرمن في منطقة قره باغ، أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في اتجاه إرساء وحفاظ السلام والاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.



بدوره قدم "أرمين غريغوريان" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني الى رئيسي في هذا اللقاء، شرحا عن آخر التطورات في منطقة القوقاز وقال أن بلاده تولي قيمة ومكانة خاصة للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعرب عن تقديره وشكره لدعم إيران ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي دولة المنطقة .



وأكد غريغوريان اهتمام بلاده واستعدادها لتطوير العلاقات والتعاون الشامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية على مختلف المستويات.